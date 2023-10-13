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Gündem MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehidimiz var
Gündem

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehidimiz var

Yeniakit Publisher
2023-10-13 08:39:00 -
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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