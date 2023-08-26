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Gündem MSB duyurdu! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi
Gündem

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-26 07:53:00 -
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk’un şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden şehit haberi geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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