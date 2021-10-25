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Gündem MSB duyurdu! Komandolar son anda önledi: Hepsi öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Komandolar son anda önledi: Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:03:00 - 2021-10-25 17:09:38
MSB duyurdu! Komandolar son anda önledi: Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

 

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