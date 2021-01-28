MSB duyurdu! İlk kez yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da kalkan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına hava kuvvetlerimize ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını ve bunun ilk kez bir gece görevi esnasında NATO uçağına yakıt ikmali olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." denildi.