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Gündem MSB duyurdu! İlk kez yapıldı
Gündem

MSB duyurdu! İlk kez yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da kalkan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına hava kuvvetlerimize ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını ve bunun ilk kez bir gece görevi esnasında NATO uçağına yakıt ikmali olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:07:00 - 2021-01-28 12:29:17
MSB duyurdu! İlk kez yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." denildi.

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Yorumlar

sütçü İmamın torunu

pkk ve ypg ve avanelerine istihbarat ibgileri veren büyük şeytanin hiç bir şeyine yardım etmeyelim havada parcalansinlar
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