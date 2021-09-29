  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji MSB duyurdu! İKA'lar kullanılmaya başlandı
Teknoloji

MSB duyurdu! İKA'lar kullanılmaya başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, düşman unsurlarının gözetlenebilmesi ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesine imkan verecek olan İKA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 16:17:00 - 2021-09-29 16:58:51
MSB duyurdu! İKA'lar kullanılmaya başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muharebede, her türlü harekâtta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları'nın (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve bir de İKA sisteminin özelliklerinin anlatıldığı infografik paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay