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MSB duyurdu! Hakkari'de hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:04:00 -
MSB duyurdu! Hakkari'de hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildi" denildi.

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