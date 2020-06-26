MSB duyurdu! Hakkari'de hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildi" denildi.