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MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığındaki 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:13:00 -
MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."

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