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MSB duyurdu! Envantere alındı

Mavi Vatan savunucuları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesi kapsamında geliştirilen P-72 Deniz Karakol Uçağının üçüncüsü teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 17:33:00 -
MSB duyurdu! Envantere alındı

YENİ AKİT / ANKARA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesi kapsamında geliştirilen P-72 Deniz Karakol Uçağının üçüncüsü teslim edildi.

MELTEM-3 projesinin 3'üncü uçağı envantere girdi!

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MELTEM-3 Projesi’nin 3’üncü uçağı, Caselle/İtalya ve Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı/Kocaeli’nde icra edilen yer ve uçuş testlerini müteakip 04 Mayıs 2021'de Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındı” ifadeleri kullanıldı.

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