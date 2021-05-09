MSB duyurdu! Envantere alındı
Mavi Vatan savunucuları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesi kapsamında geliştirilen P-72 Deniz Karakol Uçağının üçüncüsü teslim edildi.
YENİ AKİT / ANKARA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesi kapsamında geliştirilen P-72 Deniz Karakol Uçağının üçüncüsü teslim edildi.
MELTEM-3 projesinin 3'üncü uçağı envantere girdi!
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MELTEM-3 Projesi’nin 3’üncü uçağı, Caselle/İtalya ve Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı/Kocaeli’nde icra edilen yer ve uçuş testlerini müteakip 04 Mayıs 2021'de Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındı” ifadeleri kullanıldı.