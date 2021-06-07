MSB duyurdu! Bomba tuzaklanmış araç imha edildi
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta, boş bir arazide tespit edilen, içinde tuzaklanmış 2 adet patlayıcı bulunan araç Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta, boş bir arazide tespit edilen, içinde tuzaklanmış 2 adet patlayıcı bulunan araç Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde patlayıcı yüklü bir aracın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.