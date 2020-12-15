MSB duyurdu! Bir asker koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.