MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO