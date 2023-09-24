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Gündem MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-24 12:26:00 -

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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