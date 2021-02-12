MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu."