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Aktüel MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:10:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu."

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