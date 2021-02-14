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Aktüel MSB duyurdu: 3 terörist imha edildi
Aktüel

MSB duyurdu: 3 terörist imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 15:54:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

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