MSB duyurdu: 3 terörist imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.