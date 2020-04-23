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Gündem

MSB duyurdu! 21 Nisan 2020 itibariyle başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Akdeniz Kalkanı Harekâtının çok uluslu icra edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Pakistan ile ticari gemi bilgilerinin karşılıklı paylaşılmasına 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlandı." açıklamasında bulundu.

2020-04-23 17:31:00 -
MSB duyurdu! 21 Nisan 2020 itibariyle başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri; Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, denizde durumsal farkındalığı artırmak ve deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla; fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının katılımıyla 2006 yılından itibaren Akdeniz Kalkanı Harekâtını (AKH) icra etmektedir. Bugüne kadar milli olarak yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası hale getirilmesi kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri bağlısı PNS ALAMGIR 21-23 Kasım 2019 ve PNS YARMOOK 10-11 Mart 2020 tarihlerinde, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri mensubu iki gözlemci personel ise 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında TCG BARBAROS fırkateyninde iştirak ederek Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması sağlanmıştır. Ayrıca, 21 Nisan 2020 tarihinde karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına başlanmış ve Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması perçinlenmiştir. Bahse konu harekâta diğer yabancı deniz kuvvetleri bağlısı personel ve gemilerin de katılımına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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