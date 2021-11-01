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Gündem MSB duyurdu! 169 terörist öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! 169 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Ekim ayında Suriye'de 169 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:08:00 -
MSB duyurdu! 169 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamışlı’ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı.” denildi.

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