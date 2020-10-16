MSB duyurdu! 107 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmaz üzere toplam 107 teröristin öldürüldüğünü, ayrıca Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." dedi.
Son 1 ayda 107 terörist öldürüldü
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.