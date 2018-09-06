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MSB bedelli askerlik celp listesi ve e devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı 6 Ekim’de askere alınacakların isimlerini ve bedelli askerliğin yapılacağı yeri bugün açıklayacak. Bedelli askerlik celp listesi ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklanacak. e-Devlet bedelli askerlik celp listesi ve bedelli askerlik yeri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Eylül 2018 Perşembe 08:17
MSB bedelli askerlik celp listesi ve e devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı 6 Ekim’de askere alınacakların isimlerini ve bedelli askerliğin yapılacağı yeri bugün açıklayacak. Bedelli askerlik celp listesi ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklanacak. e-Devlet bedelli askerlik celp listesi ve bedelli askerlik yeri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bedelli askerlik bekleyenlerin sayısı fazla olunca hükümette bedelli askerlik bekleyenlerin imdadına yetişti. 15 bin TL karşılığı 21 gün eğitim görecek bedelli asker adayların ilk celp döneminde askere alınacakların isimleri ile bedelli askerlerin gideceği birlikler bugün açıklanacak. Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357.350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61.843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştı. 6 Ekim celp listesi 6 Eylül perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bedelli askerlik yerleri ise e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

6 EKİM BEDELLİ ASKERLİĞE GİDECEKLERİN İSİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:17
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