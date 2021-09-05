  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japonya’da Moderna’dan 2 kişi öldü
Okullar ders zilini bekliyor
Marmara için uyarı
Google, Taliban'a karşı harekete geçti! Flaş hamle
Gündem MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
Gündem

MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 08:00:00 -
MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay