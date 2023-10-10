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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 15:19:00 -
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekat bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı

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