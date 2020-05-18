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MSB: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:19:14 -
MSB: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

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