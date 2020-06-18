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MSB: “ Kahraman topçularımız Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor”

ANKARA (İHA)-Milli Savunma Bakanlığı, ’Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 01:20:50 -
MSB: “ Kahraman topçularımız Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor”

ANKARA (İHA)-Milli Savunma Bakanlığı, ’Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi. MSB paylaştığı videoda, “Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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