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MS hastası öğrencinin büyük başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gören MS hastası öğrenci Yunus Emre Özgeç’e 10.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
MS hastası öğrencinin büyük başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gören MS hastası öğrenci Yunus Emre Özgeç’e 10. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’ndaki başarısından dolayı başarı belgesi verildi.


Marmaris’te düzenlenen 10. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına Dumlupınar Üniversitesi ve Engelli Öğrenci Birimini temsilen katılan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Özgeç, 580 sporcunun katıldığı 1.5K Açık Su Yüzme Yarışmasını 4’üncü tamamladı. İlk kez bir açık su yüzme yarışına katılan ve yarışmanın son bölümünde gözlüğünün kopması sonucu yavaşlamak zorunda kalarak üçüncülüğü kaçıran Özgeç’in bu başarısı üniversite tarafından takdire değer bulundu. Özgeç için düzenlenen törende başarı belgesi, Rektör Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Kaan Erarslan tarafından verildi.


Erarslan, gerek birime, gerekse üniversiteye kazandırdığı başarıdan dolayı Özgeç’le gurur duyduklarını söyledi. Erarslan sporda başarılı olmak için hiçbir şeyin engel olmadığını gösterdiği için de öğrenciye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
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