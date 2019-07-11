MS hastalığı nedir? MS hastalığı belirtileri nelerdir?

Ünlü türkücü Murat Kurşun’a bu hastalığın teşhisinin koyulması ile birlikte bireylerin hastalıkla ilgili araştırmaları hız kazandı. MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, MS hastalığı nedir? MS hastalığı nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir?

MS hastalığı nedir?

Multiple Skleroz hastalığı, halk arasında MS hastalığı olarak bilinir. MS hastalığı; kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluklar sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla gerçekleşir. Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir. Ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülür.

MS (Multiple Skleroz) hastalığı, santral sinir sisteminin yani beynin ve omuriliğin enflamatuar bir hastalığıdır. Özellikle santral sinir sistemindeki beyaz madde yapılarını etkiler. Beyaz madde, santral sinir sisteminin kendi içerisinde ve bu bölüm ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan sinir liflerinden oluşur.

MS'li hastalarda santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp gözlenir. MS hastalığında gelişebilecek reaksiyonlar önceden bilinemez. Kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bu nedenle MS hastalığını tanımlayabilmek çok zordur. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişir.

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS'li hasta bulabilmek mümkün değildir. Hastalığın bireyin kendisinde ve hastalar arasında farklı seyretmesi, hastalığın zamanlamasını, beyinde tuttuğu yeri ve bulguların şiddetini farklı kılmaktadır. Genel alarak MS'li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği herhangi bir fonksiyonun tamamının ya da yarısının kaybı gözlenir.