MR'da kanser riski

MR nedir? Niçin kullanılır?

Manyetik Rezonans teriminin kısaltılmışı olan (MR) bir manyetik alanda radyofrekanslarıı ile görüntü çıkaran bir teknoloji.. Beyin gibi kemiklerin arkasına gizlenmiş ve dışarıdan muayenesi, dinlenmesi, dokunulması mümkün olmayan organlar için görüntüleme çok önemli.. MR, bu işi yapıyor. Beyindeki milimetrik boyuttaki oluşumları bile gösteriyor. Beyin tümörü, beyin kanaması, beyin damar hastalığı, omurilik zedelenmeleri vs. her şey onunla tesbit ediliyor..

Bunlar arasında diz, el, omuz, kalça, batın, akciğer ve omurilik görüntülemesi de sayılabilir.

MR anjiyografi nedir?

Son yıllarda MR teknolojisindeki ilerleme baş döndürücü hıza ulaştı. MR incelemesi ile vücuttaki damarlarının görüntülenmesi klasik anjiyografi yöntemine göre çok daha kolay bir yöntem olduğundan tercih edilir hale geldi. Beyne giden damarların görüntülenmesinde hastaya zararı olmayan rahat ve acısız bir teknik bu.. Beyin damarlarındaki balonlaşmalar, damar yumaklar bu yöntemle gösterilebiliniyor.

Difüzyon MR nedir?

Erken dönemdeki inme (felç) hastalarındaki tıkanıklık yeri ilk andan itibaren bu inceleme ile görülebiliyor. Daha önce bu tip bir lezyon, inme olduktan 48 saat sonra görülmekteydi. Fakat artık MR ilk andan itibaren gösteriyor ve hekimlere teşhiste büyük kolaylık sağlıyor. Hekimlerin belirttiklerine göre birtakım nadir rastlanılan bunama hastalıklarında da bu inceleme oldukça yararlı oluyor.

Fonksiyonel MR görüntüleme (fMRG) nedir?

Fonksiyonel MR görüntüleme; çalışan beyni izlemede yeni bir pencere açan teknik.. Ve artık günümüzde yaygın kullanım alanı edindi.

fMRI, yüksek çözünürlüklü haritalandırma yapabiliyor. Bu görüntüler ileri araştırmalara kaynak oluyor. Bilinen fonksiyonel beyin bölgelerinin tesbitinde ve benzer konularda da cerrahi öncesi hekimlerin yapacağı planlamaya yardımcı veriler sunması açısından da önemli..