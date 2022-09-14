Mr. Özdağ Pinokyo'nun pabucunu dama attırdı: PKK Savunucusu Birgün’ün yalanını kaynak Gösterdi!

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep’te yaşanan bir olayda sığınmacı düşmanlığı yapacağım diye tek tweetinde 5 yalan birden söyleyen Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu aralar performans düşüklüğü yaşıyor.

PKK SAVUNUCUSU BİRGÜN’Ü KAYNAK GÖSTERDİ

PKK savunucusu BirGün’ün haberini alıntılayan Özdağ, ‘’Kayıtsız 122 bin Suriyeli ellerini kollarını sallayarak hala ortalıkta fink atıp bulunamazken, bir de 21 günde 2.676 yeni Suriyeli daha sokaklarımıza, mahallelerimize katıldı… Aman Süleyman Soylu İsmail Çataklı bu istilacılara mukayyet olun! Sakın bunları da kaybetmeyin!’’ ifadelerini kullandı.

HİTLER’İN İZİNDE

Özdağ, attığı tweetinde Yahudileri katletmesiyle bilinen ve dünya tarihinin en korkunç diktatörü olan Nazi Adolf Hitler’in, ‘’Bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır’’ sözünü dinleyerek, yine 122 bin Suriyelinin kayıp olduğu yalanını tekrarladı.

Oysa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, üstüne basa basa 122 bin Suriyelinin Avrupa’ya gittiğini açıklamıştı.

SURİYELİ KAMPINI ‘MAHALLEMİZ’ DİYEREK ALGI YAPTI

Özdağ, Suriyeli kampının fotoğrafını paylaşarak ‘’21 günde 2.676 yeni Suriyeli daha sokaklarımıza, mahallelerimize katıldı…’’ dedi…

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