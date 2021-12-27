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Siyaset MP Lideri Muharrem İnce: 1 yılda boyumuzun ölçüsünü alacağız
Siyaset

MP Lideri Muharrem İnce: 1 yılda boyumuzun ölçüsünü alacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den şeffaflık.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:02:00 -
MP Lideri Muharrem İnce: 1 yılda boyumuzun ölçüsünü alacağız

Ankara’da gazeteciler ve parti yöneticileriyle bir araya gelen İnce, seçim anketlerinde oy oranlarının düşük gösterildiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Kaç gösterirlerse göstersinler anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022’ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yapacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız. Gördüğümü söyleyeyim size, korkunç bir sıçrama yapacağız.” İktidar olma hayalleri de kuran Muharrem İnce, şöyle devam etti: “Türkiye’de yüzde 90 yanlış işler yaptılar, arada bir doğru işler de yaptı iktidar, savunma sanayisinde. Biz onu daha da geliştireceğiz. İHA’ları SİHA’ları daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

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