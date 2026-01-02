Mozambik'te kabile çatışması: 1'i polis 8 kişi hayatını kaybetti!

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mogovolas bölgesinde tansiyon yükseldi. Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, emniyet güçleri ile "Naparamas" olarak bilinen yerel kabile milisleri arasında çıkan çatışmada, bir polis memurunun ve 7 milisin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KAMU BİNASINA BASKIN GİRİŞİMİ

Polis Sözcüsü Rosa Chauque'nin açıklamasına göre çatışma, milis grubunun polis tarafından korunan stratejik bir binaya zorla girmeye çalışması üzerine patlak verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başlayan çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı ve saldırıyla bağlantılı 5 milis yakalandı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden bu tür saldırılara karşı kararlılık mesajı verdi. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Naparama milislerinin binaya neden girmeye çalıştığına dair soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.