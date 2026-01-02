  • İSTANBUL
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Dünya Mozambik'te kabile çatışması: 1'i polis 8 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Mozambik'te kabile çatışması: 1'i polis 8 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mozambik'te kabile çatışması: 1'i polis 8 kişi hayatını kaybetti!

Mozambik'in Nampula eyaletinde, polis güçleri ile yerel Naparama kabilesine bağlı milisler arasında silahlı çatışma çıktı. Kamu binasına girmeye çalışan milislerle yaşanan arbede sonrası 8 kişi ölürken, 5 milis gözaltına alındı.

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mogovolas bölgesinde tansiyon yükseldi. Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, emniyet güçleri ile "Naparamas" olarak bilinen yerel kabile milisleri arasında çıkan çatışmada, bir polis memurunun ve 7 milisin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KAMU BİNASINA BASKIN GİRİŞİMİ

Polis Sözcüsü Rosa Chauque'nin açıklamasına göre çatışma, milis grubunun polis tarafından korunan stratejik bir binaya zorla girmeye çalışması üzerine patlak verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başlayan çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı ve saldırıyla bağlantılı 5 milis yakalandı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden bu tür saldırılara karşı kararlılık mesajı verdi. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Naparama milislerinin binaya neden girmeye çalıştığına dair soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

 

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!
Dünya

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Hindistan’da İslam düşmanlığı artık sadece mahkeme salonlarında değil, sokaklarda kılıçlarla, baltalarla yürütülüyor! Uttar Pradeş eyaletine..
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
