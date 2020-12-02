Mozambik'te 2,2 milyon kişi HIV virüsü taşıyor

İSTANBUL (AA) - Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 2,2 milyon kişinin HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsü taşıdığını açıkladı.

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece geçen sene 135 bin kişide HIV virüsü tespit ettiklerini bildirdi.

Virüsün daha çok yetişkinlerde gözlendiğini kaydeden Nyusi, çocuklarda da virüse rastlandığını aktardı.

Nyusi, "Ülke genelinde 2,2 milyon kişi HIV virüsü taşıyor." ifadelerini kullandı.

30 milyona yaklaşan nüfusuyla Mozambik'teki HIV/AIDS ile Mücadele Konseyine göre, salgınla mücadele kapsamında 1,3 milyon kişi sağlığına kavuştu.

- HIV/AIDS nedir?

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor.

AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali olarak tanımlanıyor.





