Mourinho’nun Filistin açıklaması

yeniakit.com.tr

2’si şampiyonlar ligi olmak üzere çok sayıda kupa kazanan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, resmen Fenerbahçe’nin yeni çalıştırıcısı oldu.

Pazar günü imzayı atan tecrübeli teknik adam, taraftarla kısa sürece bağ kurdu. Özellikle, “Bu forma benim derim ve kemiğim gibi” diyen Portekizli hocanın, geçmişteki açıklamaları da yeniden gündem olmaya başladı.

Gazze’yi unutmadı

Mourinho, 2022 senesinde, Roma’yı çalıştırırken, Müslümanların ve sağduyulu tüm insanların büyük beğenisini toplayan bir açıklama yapmıştı.

Tüm dünya Ukrayna’daki savaşı konuşup popülist söylemlerle Rusya’yı şeytanlaştırırken, Mourinho Suriye, Gazze ve Afrika’daki savaşları da hatırlatmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisine yöneltilen, “Birkaç ay önce Ukrayna’daki durum üzerine düşüncelerini paylaştığını biliyorum, ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki çeşitli durumlar hakkında da konuştun ve bir basın toplantısına sadece ‘sağduyu’ ve ‘savaşların durması’ için bir çağrıyla başladın. O anda bunu söylemek istemenin nedeni neydi?” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Söyleyebileceğim başka bir şey yok ve bu, gördüklerimden çok hissettiklerimle ilgili. Savaşla ilgili söyledikleri işe yarayacak kadar etkisi olacak biri değilim. Derin duygular hissediyorum ve bu duyguları muhtemelen siz de hissediyorsunuzdur. Ukrayna’daki savaş, Suriye’deki savaş, Afrika’daki savaşlar, Filistin’deki, Gazze Şeridi’ndeki savaş… Bu sadece derin bir ‘neden’ ve ‘nasıl durdurabiliriz’ duygusu. Ama bunlar sadece bir insanın duyguları, insan olmaktan kaynaklanan duygular.”