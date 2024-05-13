Mourinho Fenerbahçe'ye geliyor! Dünya yıldızını da beraberinde getiriyor!

Başkanlık koltuğunda 6 yılı geride bırakan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, “Olağanüstü bir durum olmazsa aday değilim” demişti. Ancak Ali Koç, kararını değiştirdi.

BRANCO HIZLANDI

Başkan Ali Koç, önceki gün başkan adayı Sadettin Saran ile görüştükten sonra yeniden aday olduğunu açıkladı. Göreve devam etmesi beklenen sportif direktör Mario Branco hemen yeni sezon çalışmalarına hız verdi.



İSMAİL KARTAL GİDİYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden sarı-lacivertli takım için öncelik yeni bir teknik adam bulmak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



JOSE İLE İLK TEMASI KURMUŞTU

Branco, vatandaşı olan Jose Mourinho ile ilk teması geçtiğimiz günlerde kurmuştu. Portekizli sportif direktör, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisini iletmişti.



RESMÎ TEKLİF İÇİN KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Ali Koç’un adaylığını duyurmasının ardından dünyaca ünlü teknik adama ilk resmî teklifi sunmak için kolları sıvadı. Yani sarı-lacivertli kulüpte, Jose Mourinho işi ciddileşti.



ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR AMA...

Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında AS Roma’dan ayrılmıştı. Bir an önce hocalığa dönmek isteyen Jose Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan ilgi var. Ancak Fenerbahçe, iyi bir projeyle deneyimli teknik adamı ikna etmeye kararlı.



ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞECEK

Adaylık sürecinde Mourinho ile görüşen ve belli bir aşama kaydeden Sadettin Saran’ın da yönetime bu konuda yardımcı olmak için devreye gireceği öğrenildi. Branco’nun, 61 yaşındaki teknik direktör ile yapacağı görüşmelerde maddi konulara kadar ilerlemesi halinde, Ali Koç’un, Mourinho ile bizzat görüşeceği kaydedildi.



TARAFTARI HAVAYA SOKACAK YILDIZ TRANSFERİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongreye kadar taraftarı havaya sokacak dünyaca ünlü bir yıldızın işini bitirmeyi planlıyor. Listede önemli adaylar olsa da bir isim ön plana çıkmış durumda...



LUKAKU BOMBASI

Bu isim Romelu Lukaku... Chelsea, bonservisine sahip olduğu 30 yaşındaki forveti kadroda düşünmüyor. Lukaku geçen sezonu İnter’de kiralık geçirmişti.



KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Dünyaca ünlü golcü, bu sezon ise Mourinho sayesinde AS Roma’ya kiralanmıştı. İtalya Serie A ekibi, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmayı planlamıyor.



BRANCO MASAYA OTURACAK

Mario Branco bu transfer için de çalışmalara başladı. Portekizli futbol adamı, Lukaku’nun menajeri Sebastien Ledure ile masaya oturup oyuncunun bu transferle ilgili görüşünü alacak. Eğer toplantı olumlu geçerse, Chelsea ile pazarlıklar başlayacak.



SATMAK İSTİYORLAR AMA...

İngiliz basını, Chelsea’nin iki sezonluk kiralamadan sonra Romelu Lukaku’yu bonservisiyle göndermeye öncelik verdiğini yazdı. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok.



KİRALANMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bu nedenle Maviler’in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor. Ali Koç bu transfer için Chelsea’nin sahibi Tod Boehly ile masaya oturabilir.



MOURINHO BÜYÜK KOZ OLABİLİR

Eğer Jose Mourinho ile söz kesilirse, Portekizli teknik adam da Lukaku’yu ikna etmek için Fenerbahçe’nin kozu olabilir. Gerek Mourinho gerekse Lukaku ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

{relation id:1852334 slug:'super-ligde-sampiyonluk-dugumu-gozler-galatasaray-ve-fenerbahce-macinda-iste-o-ihtimaller'}