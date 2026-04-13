Motosikletli kişilerden köye silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya yine silahlı saldırı ile gündeme geldi. Zamfara Eyaleti Enformasyon ve Kültür Komiseri Mahmud Dantawasa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, motosikletli kişilerin Bunkasau köyüne silahlı saldırı düzenlediklerini belirtti.

Dantawasa, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıyı kınayarak, bunu masum vatandaşlara yönelik anlamsız şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

