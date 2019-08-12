0553 313 94 23

Motosikletli kasksız gençler valiye yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yolda denetimlere katılarak sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
Motosikletli kasksız gençler valiye yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yolda denetimlere katılarak sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Uygulama sırasında motosiklet üzerinde bulunan kasksız iki genç Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a yakalandı.


Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 9-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatil dönemi süresince “Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin” sloganıyla “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş’ta katıldı. Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı uygulamada sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunarak broşür ve kırmızı düdük dağıttı.



“Ceza kesmekten hoşlanmıyoruz”


Uygulamalar sırasında motosiklet üzerinde bulunan kasksız 2 genç Vali Yıldırım’a yakalandı.Vali Yıldırım, gençlere kask takma konusunda uyarılarda bulunarak, “Kaskı neden takıyoruz. Sizin kask takıp takmamanız bir hiçbir fayda ya da zarar temin etmez. Ama size çok önemli bir şey. En ufak kazada çok ciddi bir şey olmasa bile insan düştüğünde kafasını çarpabiliyor. O yüzden kask takmanız lazım. Bu sizlerin güvenliği içindir. Yarınlar, Türkiye’miz olarak sizlerden çok şey bekliyor. Bizi bundan mahrum etmeyin. Sevdiklerinizi bundan mahrum etmeyin. Daha nice bayramlar görmek için motosikletinizi kaskla sürün. Bunlar hepsi sizin için yoksa polis görsün görmesin değil. Biz ceza kesmekten hoşlanmıyoruz. Bu tamamen sizin güvenliğiniz için” dedi.


Uygulamada sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. "Lige iyi bir başlangıç yapmak..
    3. Hükümet ve Türk-İş uzlaştı. 2019 için..
    4. Karabük'te feci kaza! 15 yaralı
    5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    6. Motosikletli kasksız gençler valiye..
    7. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki..
    8. UEFA’dan Partizan’a 2 maç seyircisiz..
    9. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    10. Hükümet ile Türk-İş zam konusunda..
    11. "Neden bayramımı kutlamadın" kavgası..
    12. Kütahya'da orman yangını
    13. Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya’da..
    14. Lille, Ie'nin Trabzonspor'a..
    15. Güney Afrika'da kurban eti dağıtıldı!
    16. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin..
    17. GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de orman..
    18. Arjantin’de ön seçimlerin galibi..
    19. Biga’da orman yangını
    20. Balıkesir'deki yangın bir türlü..
    21. Karabük'te trafik kazası: 15 yaralı
    22. Fabrikaya sıçrayan orman yangınına..
    23. AK Partili Turan Çanakkale'deki yangın..
    24. İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan..
    25. "Gazze'ye Hayat Ol" platformu 1300..
    26. Çanakkale'de orman yangını
    27. Emniyet Genel Müdürü Aktaş Bingöl'de..
    28. Samandağ sahilinde bayram yoğunluğu
    29. UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev
    30. UEFA'dan Okan Buruk'a bir, Chedjou'ya..
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak