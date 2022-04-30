Motosikletlerin Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu

Motosiklet sürücüleri, uzun süredir Avrasya Tüneli'ni kullanabilmek için taleplerini ilgili kuruluşlara iletiyordu.

Geçtiğimiz günlerde Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilişkin bir müjde verdi.

Yarın itibarıyla Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek olan motosiklet sürücüleri için yolculuk süresini 5 dakikaya indiren geçişin tarifesi de belirlendi.

Gündüz 20,7 lira, gece 10,35 lira

Bu kapsamda, yarından itibaren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.

Kötü hava şartlarında güvenli alternatif

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişte alternatif olacak.

Tünelle, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacak.

Motosiklet tanımı dışındakilere yasak

Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak.

Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.