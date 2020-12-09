  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti
Aktüel

Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:14:11 -
Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti

ORDU (AA) - Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra satın aldığı 1960 model motosikletiyle 30 yıl boyunca birçok ülkeyi gezen Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Hastane morgundan alınan Gürsoy'un cenazesi, özel kıyafetli ekipler tarafından cenaze nakil aracıyla Altınordu ilçesindeki Nizamettin Mahallesi'ne getirildi.

Gürsoy'un cenazesi, az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, gazetecilere, motosiklet tutkunu dayısının birçok ülkeyi gezdiğini söyledi.

Dayısının hayat dolu ve çevre dostu bir insan olduğunu aktaran Akyol, vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı televizyon programında canlı yayında fenalaştı. Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açı..
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi
Spor

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana PSG-Medipol Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörünü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapıla..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay