  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da bir motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:22:00 -
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tekiner (32) idaresindeki 55 AEY 409 plakalı motosiklet, kavşakta yola girmek isteyen Hasan Şahinbaş (64) yönetimindeki 55 ZB 160 plakalı hafif ticari araca sağ ön lastiğinin yanından çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Tekiner 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..
Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun
Medya

Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazıs..
Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!
Gündem

Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

Türkiye’nin kurallara uymayan sosyal medya platformlarını kaldırmasını isteyen Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerine karşı sessiz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay