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Aktüel

Motosikletle gezintiye çıkan baba ve oğluna para cezası

2020-04-19 21:17:01 -
Motosikletle gezintiye çıkan baba ve oğluna para cezası

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de motosikletle gezintiye çıkan baba ve oğluna sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Mecidiye Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde seyreden ve üzerinde birisi çocuk iki kişinin bulunduğu motosiklete dur ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen durmayan motosiklet, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Motosikleti kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden babaya 3 bin 180 lira ceza kesilirken oğluna 18 yaşında küçük olduğu için ceza uygulanmadı.

Baba ve oğlu, işlemlerin ardından evlerine gönderildi.

Polis kamerasına, ekiplerin dur ihtarına rağmen motosikletin hareketine devam etmesi, yaşanan kovalamaca ve ekiplerin motosikleti durdurarak sürücüye işlem yapması yansıdı.


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