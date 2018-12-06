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Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü

Manisa'da park halindeki römorka çarparak yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:10
Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeki traktörün römorkuna çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Sefa Kocabaş (17) için bugün ikindide Bakır Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Törene, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kocabaş'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kocabaş'ın cenazesi Bakır Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:10
  1. Manisa
  2. Kırkağaç
  3. Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü
  4. Sefa Kocabaş
  5. cenaze töreni

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