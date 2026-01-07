Motosiklete çarptı sürücüyü bırakıp arabasına baktı

Bursa'da seyir halindeki motosikletli ile çarpıştıktan sonra aracından inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler sürücüye sitem etti.

Kaza, Geçit-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden geçiş yapınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Motosikletli kadın sürücü, kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda bazı vatandaşlar sürücüye sitem etti.