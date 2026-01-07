  • İSTANBUL
Motosiklete çarptı sürücüyü bırakıp arabasına baktı
Yerel

Motosiklete çarptı sürücüyü bırakıp arabasına baktı

IHA
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa'da Motosikletli kadın sürücü, kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti.

Bursa'da seyir halindeki motosikletli ile çarpıştıktan sonra aracından inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler sürücüye sitem etti.

Kaza, Geçit-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden geçiş yapınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Motosikletli kadın sürücü, kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda bazı vatandaşlar sürücüye sitem etti.

