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Ekonomi Motosiklet ve ATV sınıfının temsilcisi KYMCO, yeniden Türkiye'de
Ekonomi

Motosiklet ve ATV sınıfının temsilcisi KYMCO, yeniden Türkiye'de

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:32:25 -
Motosiklet ve ATV sınıfının temsilcisi KYMCO, yeniden Türkiye'de

İSTANBUL(AA) - Motosiklet ve ATV sınıfının dünyadaki en büyük temsilcilerinden KYMCO'nun Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv, lansmana özel avantajlı fiyatlarla KYMCO modellerini Hepsiburada üzerinden sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Doğan Trend Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, global anlamda yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO; teknolojisi, kalitesi ve sağlamlığıyla Avrupa'da son yıllarda artan başarısı ile scooter segmentinin en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Doğan Trend Otomotiv çatısı altındaki KYMCO Türkiye ise ürün yelpazesindeki Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125i, People S 150i, Xtown 250i ve Downtown 350i TCS modellerini lansmana özel fiyatlarla Hepsiburada üzerinden satışa sunmaya başladı.

Bu kapsamda 2021 yılı mart ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilecek olan KYMCO modelleri, anlaşmalı bankalarla peşin fiyatına 9 taksite kadar olan avantajlarla Hepsiburada üzerinden satın alınabiliyor.


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