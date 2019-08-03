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Motosiklet tutkunları Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali ile coşuyor

Balıkesir’in Avyalık ilçesinde yapılan Quick Sigorta 9.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
Motosiklet tutkunları Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali ile coşuyor

Balıkesir’in Avyalık ilçesinde yapılan Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Festivalin konuğu olan Gülçin Ergül motosiklet tutkunlarına şarkılarıyla güzel bir gece yaşattı.


Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali kapsamında Cunda adasında gerçekleşen konserlere büyük ilgi oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sahneye ilk olarak DJ Açelya ve DJ Cengiz Güzel çıktı. Ritmleriyle coşturan ikiliye sahnede ise Türkiye’nin ilk yerli üretim yapay zeka robotu Mini Adam eşlik etti. Robotun müzik ile uyumu dikkatleri çekti. Daha sonra sahneye Mary Jane çıktı. Bilinen şarkıları farklı yorumu ile sahneleyen Mariy Jane izleyenlerden beğeni topladı. Gecenin finalinde ise Gülçin Ergül sahne aldı. Sevilen şarkılarını motosiklet tutkunları için söyleyen Gülçin Ergül sahne performansı ile dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
  1. konser

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