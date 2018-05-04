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Motosiklet sürücüsünün ölüm oyunu

İstanbul'da motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü, yürekleri ağza getirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:01
Motosiklet sürücüsünün ölüm oyunu

İstanbul'da motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Kimliği öğrenilemeyen 34 VL 1303 plakalı motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. 
Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün yatarak ilerlediği görülüyor. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:01
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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