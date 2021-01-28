İnsanlar farklı yaratıldığından dolayı seçimleri de farklı olur. Kimisi otomobil seçerken kimisi de motosiklet seçer. Seçimini motosikletten yana yapanlar genellikle hız ve adrenalin tutkunudurlar ama her şeyin bir kuralı olduğu gibi motosiklet kullanmanın da bir kuralı vardır. Motosiklet sürerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte sorularıyla ilgili haberimiz…

Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Motosiklete binmeden önce, emniyetimiz için aşağıdaki koruyucu ekipmanları kullanmaya özen göstermeliyiz.

1.Motosiklet kaskımızı takalım.

2.Koruyucu motosiklet montumuzu giyelim.

3.Eldivenlerimizi giyelim.

4.Dizliklerimizi takalım.

5.Koruyucu motosiklet ayakkabımızı giyelim.

İşte şimdi motosiklete binmeye hazırız.

İkinci el motosiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz?

1. Motosikletin herhangi bir vergi borcu veya trafik cezası olup olmadığını kontrol etmeliyiz.

2. Motosikletin lastiklerini kontrol etmeliyiz çünkü motosikletin lastikleri aşınmış ise yağışlı havalarda motosiklet aşınmış lastiklerle yola tutunamaz ve kaza kaçınılmaz olur.

3. Motosikletin ateşleme sisteminde kullanılan bujiyi, elektrik aksamını yöneten aküyü ve motosikletin motorunu kontrol etmeliyiz.

4. Motosikletin fren sistemini, aydınlatma sistemini ve uyarı sistemini yani farlar, sinyaller ve kornasının çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliyiz.

5. Motosikletin zincirini kontrol etmeliyiz çünkü aşınmış veya paslanmış zincir bizi kaza yapma riskine sokar.

6. Motosikletin egzozunu kontrol etmeliyiz çünkü tıkanmış veya patlamış egzoz hem rahatsız edici şekilde ses çıkarır hem de motosikletin performansını düşürür.