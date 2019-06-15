Motosiklet sektörünün tüm verileri kurumsal bir çatı altında toplandı

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, motosiklet sektörünün tüm verilerini kurumsal bir çatı altında topladı. Türkiye’de faaliyet gösteren 15’ten fazla motosiklet markasının 0 kilometre ve ikinci el fiyatları ile detaylı teknik datalarını bir araya getiren şirket, bu önemli verileri finans ve sigorta sektöründeki önemli firmalarla paylaşmaya başladı.

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan bir CDİ Otomotiv A.Ş. markası olan Cardata, buradaki deneyimini artık motosiklet sektörüne de taşıdı. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye’de faaliyet gösteren 15’ten fazla motosiklet markasının ’0’ kilometre ve ikinci el fiyatları ile detaylı teknik verilerini bir araya getiren şirket, bu önemli verileri finans ve sigorta sektöründeki öncü firmalarla paylaşmaya başladı. Cardata’nın motosiklet verileri 2010-2019 yılları arasında Türkiye’de satışa çıkarılan motosikletlerin tüm satış değeri bilgilerini kapsarken, sürekli güncellenerek Türkiye’nin en büyük ve dinamik motosiklet veri havuzunu oluşturuyor.

Verisetler, birçok firmanın hayatını kolaylaştıracak

Motosikletin bilgi erişimi açısından zor bir sektör olduğunu ifade eden Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Şirket olarak, kurumsal ve doğru verilere dayanan motosiklet sektörü verileri Türkiye’de ilk ve tek olarak sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleriyle hem ‘0’ hem de ikinci el motosikletlerin güncel fiyatlarını sürekli olarak kontrol ediyoruz. Veri havuzumuzda ise, ülkemizde satılan tüm motosiklet markalarının model, model yılı, opsiyonları, silindir hacimleri gibi birçok önemli kategori bulunuyor. Motosiklette sunduğumuz teknik verisetleri finans ve sigorta başta olmak üzere birçok firmanın hayatını kolaylaştırıyor" bilgisini verdi.