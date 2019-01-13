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Motosiklet pist yarışlarında 5 Türk mücadele edecek

- 2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay piste çıkacak

13 Ocak 2019 Pazar 09:10
Motosiklet pist yarışlarında 5 Türk mücadele edecek


ANKARA (AA) - Motosiklette bu sezon düzenlenecek pist yarışlarında ikisi yeni olmak üzere 5 Türk sporcu yer alacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay, bu sezon pistlerde mücadele verecek.

Bu sporcular arasında Kadir Erbay ile Bahattin Sofuoğlu ise Türkiye'nin yeni isimleri konumunda.


- Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'da


Avustralya'da 22 Şubat'ta start alacak Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu piste çıkacak.

Milli sporcunun yer alacağı şampiyona, 25 Ekim'de Katar'daki yarışla son bulacak.


- Can Öncü, Moto3'de yarışacak


Motosiklette geçen sezonun en başarılı ismi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yoluna devam edecek.

Milli sporcu, 8 Mart'ta Katar'da başlayacak yarışlarda damalı bayrağı görmeye çalışacak. Şampiyona 17 Kasım'da İspanya'da son bulacak.


- Deniz Öncü iki kulvarda ter dökecek


Can Öncü'ın ikizi Deniz Öncü ise Dünya Gençler Şampiyonası ve Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek.

Deniz, ilk olarak 7 Nisan'da İspanya'da başlayacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda start alacak. Sadece 1 ayağı Fransa'da koşulacak yarışın diğer etapları İspanya'da yapılacak. Şampiyona 10 Kasım'da sona erecek.

Milli sporcu ayrıca, 7. aydan itibaren Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikizi Can ile birlikte yarışacak.


- Yeni isimler


Bu sezon motosiklette 2 yeni Türk sporcu daha uluslararası organizasyonlarda boy gösterecek.

Şampiyon eski motosikletçi ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kuzeni olan Bahattin Sofuoğlu'nun, yeni sezonda Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışması planlanıyor.

Milli motosikletçi, 5 Nisan'da başlayacak ve 26 Ekim'de Katar'da sona erecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Bu sezonun yeni sporcularından Kadir Erbay ise Asya Yetenek Kupası'nda piste çıkacak.

Genç sporcunun yer alacağı Asya Yetenek Kupası, Katar'da 8 Mart'ta start alıp, 3 Kasım'da Malezya'da son bulacak.

Bu arada, 2019 sezonunda gençler ve büyüklerde yaklaşık 30 sporcu (Balkan) Doğu Avrupa Pist, Motokros ve Süpermoto Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:10
  1. Asya Yetenek Kupası
  2. Bahattin Sofuoğlu
  3. Can Öncü
  4. Deniz Öncü
  5. Dünya Gençler Şampiyonası
  6. Dünya Superbike Şampiyonası
  7. Dünya Supersport 300 Şampiyonası
  8. Kadir Erbay
  9. Moto3 Dünya Şampiyonası
  10. motosiklet
  11. Toprak Razgatlıoğlu

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