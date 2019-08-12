Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 07 NAL 87 plakalı otomobil, Bozdoğan - Kemer Barajı yolu Haydere mevkiine geldiğinde Süleyman Bayındırözen’in kullandığı 09 AAC 317 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Bayındırözen, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Çine ise yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden geç sürücünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.