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Aktüel

Motosiklet kamyonetin altında kaldı; 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, motosiklet kamyonetin altında kaldığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:07:37 -
Motosiklet kamyonetin altında kaldı; 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, motosiklet kamyonetin altında kaldığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.


Kaza saat 08.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. yönetimindeki 35 AH 9241 plakalı kamyonet İlçe Jandarma Karakolu’ndan Devlet Hastanesi’ne indiği sırada Selçuk’a giden Yusuf Turgut (36) yönetimindeki 09 AAF 747 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Görgü tanıklarının ifadesine göre kamyonetin kırmızı ışıkta geçtiği ve motosikletli sürücüye çarptığı iddia edildi. Kamyonet sürücüsü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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