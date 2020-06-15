  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:07:36 -
Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Mezarlık caddesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kafasını aracın camına çarparak, motorda bulunan diğer kişi ise yola savrularak yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı