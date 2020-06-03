  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet hırsızı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:47:30 -
Motosiklet hırsızı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi’nde park halindeki 07 E 6089 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptıkları teknik ve fiziki takiple hırsızlık şüphelisinin E.Y. (29) olduğunu tespit etti. Polis, dün gece saat 23.30 sıralarında şüpheliyi Büyükbasbahçe Mahallesi’nde gizlendiği evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı motosiklet ise evin bahçesinde plakası sökülmüş vaziyette bulundu. Motosiklette yapılan incelemelerde hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen çok sayıda tornavida ve eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı