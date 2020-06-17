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Aktüel

Motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

Fethiye Körfezi Kızılada açıklarında motoru arıza yapan ve sürüklenen balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından limana çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:36:07 -
Motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

Fethiye Körfezi Kızılada açıklarında motoru arıza yapan ve sürüklenen balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından limana çekildi.


Edinilen bilgiye göre, Kızılada açıklarında bulunan ve içinde bir kişinin olduğu balıkçı teknesi motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan vatandaşın yardım talebi sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teknenin sürüklendiği bölgeye gidilerek tekne yedeklendi. Yedeklenen tekne KEGM ekipleri tarafından Fethiye Limanına çekildi.

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