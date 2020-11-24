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Teknoloji Motorola'nın uygun fiyatlı akıllı telefonu Moto E7 tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Motorola'nın uygun fiyatlı akıllı telefonu Moto E7 tanıtıldı! İşte özellikleri

Akıllı telefon üreticisi Motorola, giriş seviye yeni akıllı telefon modeli Moto E7'yi duyurdu. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:03:00 -
Motorola'nın uygun fiyatlı akıllı telefonu Moto E7 tanıtıldı! İşte özellikleri

Akıllı telefon sektörünün önemli markalarından Motorola, düzenlediği bir etkinlikte giriş seviye yeni akıllı telefon modeli Moto E7'yi duyurdu. Basit uygulamaları çalıştırabilecek şekilde tasarlanan telefon, oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Moto E7 kullanıcılara neler sunacak?

6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir Max Vision ekranla gelen Moto E7, gücünü MediaTek Helio G25 işlemciden alıyor. Bu güç, 2 GB RAM ve 32 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Ancak kullanıcılar isterlerse microSD kartı desteğiyle depolama alanını genişletebiliyor.

Yeni telefonun ön kısmında 5 Megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel ana kamera ile 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

Cihazda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Motorola Moto E7 fiyatı

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni akıllı telefon şimdilik sadece Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkelerde satışa sunulacak. Mavi, gri ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan telefonun satış fiyatı ise 140 dolar olarak belirlendi.

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